10 أطفال تعرّضوا لإصابات حادة.. كلب مسعور يُثير الذعر !

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شهدت قرية مصرية حالة من الذعر بين الأهالي بعد عقر كلب ضال مسعور لـ 10 أطفال.وأفاد أهالي قرية سنجلف التابعة لمدينة الباجور بمحافظة المنوفية شمال البلاد، بتعرض أطفالهم للعقر من كلب ضال مسعور، ما تسبب في إصابات حادة لهم، ونقلهم لمستشفى الباجور العام لسرعة علاجهم.وأكد مصادر لوسائل إعلام محلية أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 14 عاما، مع تفاوت إصاباتهم، مضيفة أنه تم إبلاغ الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، وإعطاء الأطفال المصل المضاد لفيروس السعار.وذكر الأهالي وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الكلب لا يزال طليقًا، مما أثار قلق سكان القرية، خاصة مع احتمالية تكرار الهجوم على مزيد من الأشخاص.فيما أكدت المصادر أنه يجرى حاليا حملة موسعة من الجهات المختصة، بهدف ضبط الكلب والتعامل معه، منعًا لوقوع مزيد من الإصابات.(العربية)