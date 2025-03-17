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منوعات
جريمة مروعة.. رجل يشعل النار في زوجته
Lebanon 24
17-03-2025
|
09:06
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تواصل الشرطة الألمانية
البحث
عن رجل، فر بعد أن أشعل النار في امرأة داخل ترام في
مدينة
جيرا بولاية تورينجن.
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وقامت الشرطة صباح اليوم الاثنين، بتفتيش منزل المشتبه به، ويتعلق التفتيش بمنزل زوج الضحية، وشاركت وحدة
عمليات
خاصة تابعة للشرطة في عملية التفتيش.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في جيرا: "نحن ننفذ حالياً عدة إجراءات"، مضيفة أن المشتبه به لا يزال هارباً.
وأصيبت المرأة 46 عاماً، بجروح خطيرة في هجوم الحرق العمد، أمس الأحد، بعد أن سكب الرجل سائلاً قابلاً للاشتعال عليها وأضرم فيها النار داخل الترام، وتم نقل الضحية جواً إلى المستشفى.
ووفقاً للبيانات، فإن زوج الضحية هو المشتبه به، ونشرت الشرطة
صورة
ووصفاً له، وكان الرجل يرتدي سترة عمل سوداء وقبعة سوداء.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن السلطات تلقت عدة
معلومات
، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى القبض على الهارب.
ولا تستبعد الشرطة أن يشكل الرجل خطراً على العامة.
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