Advertisement

منوعات

باستخدام مكواة.. قتلها ثم رمى كلابها

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1334537-638778299346697244.png
Doc-P-1334537-638778299346697244.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، القبض على رجل يدعى تشانس تشافيز، 34 عاماً، مغطى بالدماء في منزله بعد اتهامه بقتل زوجته كريستين تشافيز، 32 عاماً، باستخدام مكواة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فقد وُجد تشافيز في مدخل المنزل رافعاً يديه، بينما كانت آثار الدماء واضحة على ملابسه وذراعيه وساقيه، وبعد اعتقاله، دخلت الشرطة إلى المنزل لتجد كريستين فاقدة الوعي في غرفة النوم.
Advertisement
وأكد المسعفون وفاتها في موقع الحادث، وبعد التحقيق، تبين أنها لقيت حتفها بسبب إصابات بالغة ناتجة عن الضرب بأداة ثقيلة.

وبعد ارتكابه الجريمة، قام الرجل بإلقاء كلاب زوجته الأربعة على الطريق السريع، فيما وصفت أخت القتيلة، الكلاب بأنها كانت بمثابة "أطفال" لكريستين، خاصة أنها لم تكن لديها أبناء. (24)
مواضيع ذات صلة
"تسميم كلاب" داخل مرفأ بيروت! (صور)
lebanon 24
17/03/2025 20:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنجابها.. إيمي سمير غانم ترد على شائعة تخليها عن كلابها
lebanon 24
17/03/2025 20:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل كانت الكلاب سببًا في وفاة الفنانة السورية بعد ولادتها المبكرة؟
lebanon 24
17/03/2025 20:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مؤلم.. طفلة تفارق الحياة بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة (فيديو)
lebanon 24
17/03/2025 20:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:05 | 2025-03-17
10:13 | 2025-03-17
09:06 | 2025-03-17
07:03 | 2025-03-17
05:19 | 2025-03-17
03:38 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24