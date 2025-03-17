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منوعات
باستخدام مكواة.. قتلها ثم رمى كلابها
Lebanon 24
17-03-2025
|
11:35
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ألقت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، القبض على رجل يدعى تشانس تشافيز، 34 عاماً، مغطى بالدماء في منزله بعد اتهامه بقتل زوجته كريستين تشافيز، 32 عاماً، باستخدام مكواة.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فقد وُجد تشافيز في
مدخل
المنزل رافعاً يديه، بينما كانت
آثار
الدماء واضحة على ملابسه وذراعيه وساقيه، وبعد اعتقاله، دخلت الشرطة إلى المنزل لتجد كريستين فاقدة الوعي في غرفة النوم.
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وأكد المسعفون وفاتها في موقع الحادث، وبعد
التحقيق
، تبين أنها لقيت حتفها بسبب إصابات بالغة ناتجة عن الضرب بأداة ثقيلة.
وبعد ارتكابه الجريمة، قام
الرجل
بإلقاء كلاب زوجته الأربعة
على
الطريق
السريع، فيما وصفت أخت القتيلة، الكلاب بأنها كانت بمثابة "أطفال" لكريستين، خاصة أنها لم تكن لديها أبناء. (24)
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