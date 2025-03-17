باستخدام مكواة.. قتلها ثم رمى كلابها

ألقت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، القبض على رجل يدعى تشانس تشافيز، 34 عاماً، مغطى بالدماء في منزله بعد اتهامه بقتل زوجته كريستين تشافيز، 32 عاماً، باستخدام مكواة.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فقد وُجد تشافيز في المنزل رافعاً يديه، بينما كانت الدماء واضحة على ملابسه وذراعيه وساقيه، وبعد اعتقاله، دخلت الشرطة إلى المنزل لتجد كريستين فاقدة الوعي في غرفة النوم.

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وأكد المسعفون وفاتها في موقع الحادث، وبعد ، تبين أنها لقيت حتفها بسبب إصابات بالغة ناتجة عن الضرب بأداة ثقيلة.



وبعد ارتكابه الجريمة، قام بإلقاء كلاب زوجته الأربعة السريع، فيما وصفت أخت القتيلة، الكلاب بأنها كانت بمثابة "أطفال" لكريستين، خاصة أنها لم تكن لديها أبناء. (24)