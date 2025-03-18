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فيديو مروع.. فتاة تدهس أبا ونجله في موقف "مول" شهير

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:24
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شهد أحد المراكز التجارية الشهيرة في منطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية بمصر، حادث دهس مروعا.
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فقد صدمت سيارة تقودها فتاة أبًا ونجله، في موقف "مول غرين بلازا"، أمس الاثنين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

فيما انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث، ليتبين أن الفتاة دهست أبًا وطفله البالغ من العمر 7 سنوات، ما أدى إلى إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة. بينما لا تزال حالة الطفل حرجة وغير مستقرة.
 
 
 
 
سحل 10 أمتار
وكان العديد من المصريين تداولوا على "فيسبوك" فيديو رصدته كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث.

فيما أظهر المقطع المصور أن الفتاة ضغطت على دواسة البنزين على ما يبدو بدلًا من الفرامل، ما تسبب في دهس الأب وابنه، وسحلهما لمسافة نحو 10 أمتار.

هذا وأمرت جهات التحقيق في الإسكندرية، بإخلاء سبيل الفتاة المتهمة مع ضمان محل إقامتها.(العربية)
 
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