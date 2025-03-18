Advertisement

منوعات

أمر مثير للقلق.. رغوة غريبة وأسماك نافقة تغزو شواطئ أستراليا

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1334982-638779014153874303.jpeg
Doc-P-1334982-638779014153874303.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن ولاية أسترالية أغلقت اثنين من شواطئها بعد أن جرفت الأمواج كميات من الأسماك النافقة، ورغوة بيضاء غريبة إلى الشاطئين، مع ورود بلاغات من راكبي الأمواج بشعورهم بالإعياء.

وقال سام جيلارد، المسؤول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا، إنه يشتبه في تكاثر طحالب دقيقة نتيجة الظروف الجوية غير المعتادة، مما أصاب المرتادين والحياة البحرية بالأمراض، إضافة إلى تكوين رغوة غريبة غطت مئات الأمتار (الياردات) من السواحل.
Advertisement

وقال جيلارد لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه لأمر مثير للقلق البالغ".

وأضاف: "أمر غير معتاد بمثل هذا النطاق. وفي هذا الوقت من العام، عندما تتغير الظروف الجوية، يحدث أحيانا تكاثر محدود للطحالب، ولكن شيئا بهذا الحجم هو بالتأكيد أمر غير عادي نوعا ما".

وقالت وزارة البيئة والمياه في بيان إن شاطئي وايتبينجا وبارسونز المجاور له - كلاهما جنوب أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا- تم إغلاقهما أمام العامة منذ، الإثنين، بعد "واقعة نفوق الأسماك في المنطقة".

وقالت الإدارة: "سيتم إعادة فتح الشاطئين في أقرب وقت ممكن"، فيما أفادت التقارير بانتشار عشرات الأسماك النافقة من الشاطئين.
مواضيع ذات صلة
كارثة بيئية.. حيتان قاتلة تغزو الشاطئ (فيديو)
lebanon 24
18/03/2025 17:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سمكة غريبة الشكل تُثير ضجّة... تُشبه "مخلوقاً فضائيّاً"! (فيديو)
lebanon 24
18/03/2025 17:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا: قلقون إزاء تدريبات بحرية صينية بالذخيرة الحية قبالة الساحل الشرقي
lebanon 24
18/03/2025 17:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب غامض برائحة "غريبة" في فلوريدا يثير التكهنات (فيديو)
lebanon 24
18/03/2025 17:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:43 | 2025-03-18
05:24 | 2025-03-18
01:46 | 2025-03-18
23:52 | 2025-03-17
17:00 | 2025-03-17
15:00 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24