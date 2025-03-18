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منوعات
أمر مثير للقلق.. رغوة غريبة وأسماك نافقة تغزو شواطئ أستراليا
Lebanon 24
18-03-2025
|
07:28
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قال مسؤولون، الثلاثاء، إن ولاية أسترالية أغلقت اثنين من شواطئها بعد أن جرفت الأمواج كميات من الأسماك النافقة، ورغوة بيضاء غريبة إلى الشاطئين، مع ورود بلاغات من راكبي الأمواج بشعورهم بالإعياء.
وقال سام جيلارد، المسؤول العلمي الأول لدى
هيئة
حماية البيئة في جنوب أستراليا، إنه يشتبه في تكاثر طحالب دقيقة نتيجة الظروف الجوية غير المعتادة، مما أصاب المرتادين والحياة البحرية بالأمراض، إضافة إلى تكوين رغوة غريبة غطت مئات الأمتار (الياردات) من السواحل.
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وقال جيلارد لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه لأمر مثير للقلق البالغ".
وأضاف: "أمر غير معتاد بمثل هذا النطاق. وفي هذا الوقت من العام، عندما تتغير الظروف الجوية، يحدث أحيانا تكاثر محدود للطحالب، ولكن شيئا بهذا الحجم هو بالتأكيد أمر غير عادي نوعا ما".
وقالت وزارة البيئة والمياه في بيان إن شاطئي وايتبينجا وبارسونز المجاور له - كلاهما جنوب أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا- تم إغلاقهما أمام العامة منذ، الإثنين، بعد "واقعة نفوق الأسماك في المنطقة".
وقالت الإدارة: "سيتم إعادة
فتح
الشاطئين في أقرب وقت ممكن"، فيما أفادت التقارير بانتشار عشرات الأسماك النافقة من الشاطئين.
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