أغلى كلب في العالم.. اليكم سعره

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بيع الكلب الذئب "كادابومب أوكامي"، أغلى كلب في العالم، اليوم الثلاثاء، لأحد عشاق الكلاب في الهند.وبلغ سعر "كادابومب أوكامي" حوالي 5.6 مليون ، بحسب ما أكدت وسائل إعلام محلية.ويعد "كادابومب أوكامي" حيوانا هجينا بين الذئب وكلب القوقازي، والذي يعيش في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وداغستان.وبحسب التقارير الإعلامية، فإن عمر الكلب هو ثمانية أشهر فقط، لكن وزنه وصل إلى 75 كيلوغراما.الجديد للحيوان هو ساتيش البالغ من العمر 51 عاما، وهو مربي كلاب معروف من بنغالور، يملك حاليا أكثر من 150 كلبا من سلالات مختلفة. (روسيا اليوم)