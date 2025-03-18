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منوعات
أغلى كلب في العالم.. اليكم سعره
Lebanon 24
18-03-2025
|
13:14
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بيع الكلب الذئب "كادابومب أوكامي"، أغلى كلب في العالم، اليوم الثلاثاء، لأحد عشاق الكلاب في الهند.
وبلغ سعر "كادابومب أوكامي" حوالي 5.6 مليون
دولار
، بحسب ما أكدت وسائل إعلام محلية.
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ويعد "كادابومب أوكامي" حيوانا هجينا بين الذئب وكلب
الراعي
القوقازي، والذي يعيش في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وداغستان.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن عمر الكلب هو ثمانية أشهر فقط، لكن وزنه وصل إلى 75 كيلوغراما.
المالك
الجديد للحيوان هو ساتيش البالغ من العمر 51 عاما، وهو مربي كلاب معروف من
مقاطعة
بنغالور، يملك حاليا أكثر من 150 كلبا من سلالات مختلفة. (روسيا اليوم)
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