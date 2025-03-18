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منوعات
حادثة مروّعة.. طالبة مصرية تدفع حياتها ثمناً لعبور خاطئ
Lebanon 24
18-03-2025
|
16:00
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استقبل
مستشفى
المنشاه المركزى، جنوب
محافظة
سوهاج في مصر، طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، جثة هامدة، ذلك على إثر تعرضها لحادث قطار، حال قيامها بعبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت
التحقيق
.
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ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طالبة عقب اصطدام القطار بها.
بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود محضر من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاة بإصطدام القطار القاهرة – أسوان بالمدعوة ندي م م س 15 سنة طالبة ومقيمه دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بذات الناحية مما أدي لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفي المنشاة المركزي افاد والدها 49 سنة عامل ومقيم بذات
العنوان
بمضمون ما سبق ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم
العرض
على النيابة العامة التي تولت
التحقيق
. (اليوم السابع)
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