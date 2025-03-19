يعود إلى 168 مليون سنة.. اكتشاف أقدم ديناصور بالعالم في المغرب

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أعلن فريق بحث دولي بقيادة الدكتورة سوزانا مايدمنت، إلى جانب علماء ومتخصصين مغاربة، العثور على أقدم ديناصور من فصيلة "سيرابودا" في العالم، يعود إلى 168 مليون سنة. فقد كشفت دراسة علمية للجمعية الملكية للعلوم، العثور على هذا الديناصور في منطقة بولحفا "المرس III " بنواحي إقليم بولمان، بالأطلس المتوسط في المغرب.في حين أوضح البروفيسور ادريس وغاش، أحد أعضاء فريق العلمي الذي أشرف على هذا الاكتشاف الهام، وهو أستاذ بكلية العلوم ظهر المهراز، في جامعة محمد بن عبد الله بفاس، بعض التفاصيل.بحث بدأ عام 2018وأشار وغاش، في اتصال مع موقع .نت إلى أن عملية بدأت منذ سنة 2018 في إطار للتعاون بين جامعة محمد بن عبد الله بفاس و متحف التاريخ الطبيعي بلندن، والذي يشمل متخصصين في مجال علم الديناصورات.بينما تم العثور على الجزء العلوي من عظمة الفخذ الأيسر لديناصور "سيرابودا" في يونيو 2022، وخضعت للبحث والتمحيص والتدقيق والدراسة كل هذه المدة، قبل الإعلان الرسمي خلال الأيام الماضية عن هذا الاكتشاف الذي يشكل لا محالة، إضافة نوعية للتراث الجيولوجي المغربي.كما أضاف المتحدث أن الفريق العلمي قام بمجموعة من المهام في الميدان، حيث أخذ عينات لا بأس بها من موقع "بولحفة" جنوب مدينة بولمان، لافتاً إلى أنه كان يكتشف في كل مرة أشياء جديدة ويحولها إلى المختبر، من أجل إخضاعها للفحص و المعالجة والترميم، ثم الدراسة والتدقيق العلمي.تنحدر منه فصيلة الطيوركذلك لفت البروفيسور إلى أن هذا الاكتشاف الجديد يشكل إضافة نوعية للبحث التاريخي في هذا المجال، موضحا أن الأمر يتعلق بجزء من عظمة فخذ، تعتبر متميزة لأنها تعود لما يسمى ب"أوغنيتيشيان سيرابود" الذي تنحدر منه فصيلة الطيور، ومن المعروف أن هذا النوع كان يعيش في العصر الطباشيري.وأكد أن المفاجأة في هذا الاكتشاف الجديد تكمن في أن أصله يعود إلى ما قبل العصر الطابشيري، ويعود أصل هذا الديناصور إلى 168 مليون سنة، أي العصر الجوراسي المتوسط، وبالخصوص في العصر الباطوني.الأقدم في العالمإلى ذلك، شدد على أن هذا الكشف يعتبر الثاني من نوعه في العالم، بعد ذلك الذي جرى اكتشافه في المملكة المتحدة، وكان عبارة عن عظمة فخذ، ولكنه لم يكن أقدم من هذا الأخير، حيث تفصل بينهما 3 ملايين سنة. وأوضح بالتالي أن الاكتشاف الحالي هو الأقدم في العالم.كما لفت إلى أن الاكتشافات السابقة التي جرى الإعلان عنها عامي2019 و 2020، أظهرت أن أحد أنواع الديناصورات ويدعى "أنكيلوزور" يصنف كنوع مستجد في تاريخ الدينوصورات ولم يسبق العثور عليه في أي مكان في العالم، في موقع "بولحفا" وأطلق عليه اسم "سبيكوميلوس أفير" وقبله، اكتشف "ستيكوزور" وهو أول ديناصور يتم العثور عليه في إفريقيا، وقد أطلق عليه اسم "أدرا تيقليت بولحفا". (العربية)