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"عصابة حوامل"... 3 نساء يتورطن بجريمة سرقة غريبة! (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:26
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قبضت الشرطة التركية على عصابة نسائية من الحوامل تورطت بسرقة خزنة حديدية، في واحدة من أغرب السرقات في البلاد.

ووقعت الحادثة في اسطنبول عندما تسللت 3 شابات عشرينيات جميعهنَّ حوامل، لمجمع تجاري في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من المدينة.

وواصلت عصابة الحوامل الطريق، لتدخل السارقات الثلاث إحدى الشقق في مبنى ضمن المجمع، ويسرقن خزنة حديدية عثرن عليها هناك.

وأظهر مقطع فيديو وثَّق لحظات السرقة، إحدى الشابات الحوامل، تحمل الخزنة بمفردها، بعد أن غطتها بقطعة قماش لإخفائها، وعدم إثارة الشكوك.

ورغم كون الخزنة صغيرة الحجم، لكن حملها شكل مفاجئة غير متوقعة بالنظر لخطورة حمل الأشياء الثقيلة من قبل الحوامل، وهو ما أضفى الغرابة والطرافة على حادثة السرقة التي انتشرت تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وغادرت السارقات الثلاث المكان بواسطة سيارة أجرة، قبل أن توقفهنَّ دورية تفتيش أمنية، وتكتشف وجود خزنة في صندوق السيارة الخلفي، وتتضح تفاصيل السرقة.

 وبلغت قيمة المسروقات نحو مليون ليرة تركية (أكثر من 27 ألف دولار)، توزعت على حلي، وعملات ذهبية، وساعات يد فاخرة.

وأحيلت السارقات الثلاث إلى المحكمة بعد انتهاء إجراءات توقيفهنَّ، دون أن يتضح إن كان القاضي سيراعي كونهنَّ حوامل، ويحاكمهنَّ وهن طليقات.

لكن التحقيقات الأولية في الحادثة، كشفت أن لدى السارقات الثلاث، 158 سجلاً جنائياً لدى الشرطة.
 
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