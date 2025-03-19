"عصابة حوامل"... 3 نساء يتورطن بجريمة سرقة غريبة! (فيديو)

İstanbul Kartal'da girdikleri daireden çarşafa sardıkları çelik kasayı çalan 3 hamile kadın, bindikleri taksinin polis denetim noktasında durdurulmasıyla yakalandı.
Şüphelilerin toplam 158 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/xFKVgcocQy
— Mynet (@mynet) March 18, 2025
İstanbul Kartal'da girdikleri daireden çarşafa sardıkları çelik kasayı çalan 3 hamile kadın, bindikleri taksinin polis denetim noktasında durdurulmasıyla yakalandı.
Şüphelilerin toplam 158 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/xFKVgcocQy