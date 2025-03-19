في مكب للنفايات.. شركة توصيل أميركية تلقي بأحافير عمرها 380 مليون سنة

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ذكرت قناة NBC News أن شركة توصيل أميركية ألقت بأحافير عمرها 380 مليون سنة في مكب للنفايات لأن الجهة التي كانت ستسلتمها لم تدفع تكاليف التوصيل.وقال مصدر للقناة: "بسبب إهمال جامعة نيوجرسي، ألقت شركة التوصيل الأميركية UPS بأحافير عمرها 380 سنة في مكب للنفايات، وذلك لأن لم تدفع تكاليف توصيل هذه الأحافير إليها".وجاء في منشور على موقع القناة: "رفع البروفسيور مارتن بيكر دعوى قضائية ضد جامعة نيوجرسي، مدعيا أن إهمالها أدى إلى العثور على أحافير عمرها 380 سنة في مكب للنفايات في ناشفيل بولاية تينيسي العام الماضي".وأشارت إلى أن البروفيسور أرسل في يونيو العام الماضي إلى زميله في جامعة نيوجرسي نحو 200 أحفورة من الحياة البحرية من العصر الديفوني، معبئة في 19 صندوقا، وذلك للعمل على دراسة هذه الأحافير ضمن مشروع مشترك، ولكنه علم من شركة UPS التي تقدم خدمات التوصيل أن لم تسدد فواتير التوصيل، لذا قررت الشركة التخلص من الطرود المرسل وإلقاء الصناديق في مكب للنفايات. (روسيا اليوم)