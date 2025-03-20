اتهام رجل بالقتل بعدما صدم طفله امرأة مسنّة بدراجته!

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برأت إيطالية رجلاً من تهمة القتل غير العمد بعدما صدم ابنه البالغ من العمر خمس سنوات امرأة مسنّة تبلغ من العمر 87 عامًا أثناء تعلمه ركوب الدراجة بحديقة في ميلانو.وما كان من المفترض أن يكون لحظة مفرحة للطفل تحول إلى مأساة عندما صدم الصبي ، ما أدى إلى سقوطها وضرب رأسها بحافة الرصيف. وعلى الرغم من أن ادعت في البداية أنها بخير، إلا أن والد الطفل، الذي كان شاهدًا على الحادث، أصر على استدعاء سيارة الإسعاف. وللأسف، تدهورت حالة ، ورغم جهود المسعفين، وتوفيت.وبحسب الصحف المحلية، وقع الحادث عندما فقد الطفل السيطرة على دراجته، فاصطدم بالمرأة المسنّة. وجادل الادعاء بأن الأب كان مسؤولًا عن عدم منع الحادث، وقالوا إنه فشل في الإشراف الكافي على طفله، ما خلق وضعًا خطيرًا من خلال السماح للابن باستخدام دراجة لا تتناسب مع مهاراته. وأكدوا أن إهمال الأب في منع الحادث يعادل التسبب فيه، ما أدى إلى توجيه تهمة القتل غير العمد له.وخلال النطق بحكم البراءة، أكد أن الاصطدام طفيف وأن نتائجه لم يكن من الممكن التنبؤ بها، وأن الأب لم يكن قادرًا على التصرف بسرعة لمنع الحادث.