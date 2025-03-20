رحلة تجديف مرعبة.. العثور على فتاتين تاهتا في البحر أكثر من 16 ساعة!

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عثرت فرق الإنقاذ على فتاتين بعد أكثر من 16 ساعة من رؤيتهما آخر مرة تطفوان على لوح تجديف، في ولاية فلوريدا الأميركية.وفي التفاصيل، لم تعد الفتاتان البالغتان من العمر 16 عامًا من رحلة تجديف من رصيف صيد الأسماك ليتم استدعاء خدمات الطوارئ للبحث عنهما.ووفقاً لصحيفة "ميرور" فقد تاهت الفتاتان طوال الليل، ولم يُعثر عليهما إلا في الساعة الثامنة والنصف من التالي، بعد أن جابت السلطات، وعدد لا يحصى من المتطوعين ، في محاولة للعثور عليهما.وصرح مكتب شرطة بأنه عُثر على الفتاتين على قيد الحياة، وكلاهما على لوح التجديف الذي كانتا تتشاركانه، وأضاف أنهما كانتا "تعانيان من البرد، وبعض الخدوش"، لكنهما بصحة جيدة. واستُدعي المسعفون لطمأنتهما.