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رحلة تجديف مرعبة.. العثور على فتاتين تاهتا في البحر أكثر من 16 ساعة!

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:17
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عثرت فرق الإنقاذ على فتاتين بعد أكثر من 16 ساعة من رؤيتهما آخر مرة تطفوان على لوح تجديف، في ولاية فلوريدا الأميركية. 

وفي التفاصيل، لم تعد الفتاتان البالغتان من العمر 16 عامًا من رحلة تجديف من رصيف صيد الأسماك ليتم استدعاء خدمات الطوارئ للبحث عنهما. 
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ووفقاً لصحيفة "ميرور" فقد تاهت الفتاتان طوال الليل، ولم يُعثر عليهما إلا في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي، بعد أن جابت السلطات، وعدد لا يحصى من المتطوعين المياه، في محاولة للعثور عليهما.

وصرح مكتب شرطة مقاطعة ليفي بأنه عُثر على الفتاتين على قيد الحياة، وكلاهما على لوح التجديف الذي كانتا تتشاركانه، وأضاف أنهما كانتا "تعانيان من البرد، وبعض الخدوش"، لكنهما بصحة جيدة. واستُدعي المسعفون لطمأنتهما.
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