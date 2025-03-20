Advertisement

منوعات

جريمة مروعة... قتلها بالرصاص وقطعها!

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1336208-638781035747561281.jpg
Doc-P-1336208-638781035747561281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة الطفل في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد العثور على بقايا جثمانها داخل كرتونة بشقة سكنية في منطقة وردان بمركز منشأة القناطر، عقب اختفائها خلال لهوها مع أطفال الجيران أمام منزلها، بالسجن المشدد 18 سنة مع الشغل.
Advertisement

وقضت محكمة شمال الجيزة، فى وقت سابق بالحبس سنة لسيدة ونجلها بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة مكة وتقطيع جثتها فى قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، على خلفية اتهامهما بالتستر عليها فى ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أنه عُثر على أجزاء من جثة المجنى عليها داخل كرتونة فى شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

‎وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
جريمة قتل مروعة تهز مصر بسبب خلافات على قطعة أرض
lebanon 24
21/03/2025 02:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شخص إثر مشاجرة في مصر
lebanon 24
21/03/2025 02:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة تهز البقاع.. نُور قتلت داخل منزلها!
lebanon 24
21/03/2025 02:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة... أمّ تقتل بناتها الصغيرات ثم تنتحر!
lebanon 24
21/03/2025 02:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:10 | 2025-03-20
11:22 | 2025-03-20
08:42 | 2025-03-20
06:11 | 2025-03-20
05:17 | 2025-03-20
04:16 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24