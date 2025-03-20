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حادثة مأساوية.. وفاة طفلين إثر حريق شقة في مصر

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:10
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لقى طفلين مصرعهم بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في مصر وتم نقل المتوفين الي المستشفي وانتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.
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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة  ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل. (اليوم السابع)
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