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أقدم شاب في السليمانية شمالي العراق، على قتل خمسة من أفراد عائلته، هم والداه وشقيقه وشقيقتاه، قبل أن ينتحر بالسلاح ذاته.وقالت وسائل إعلام عراقية، إن القاتل بشير سالار، قتل عائلته ببارودة "كلاشينكوف" داخل منزلهم في "كريزة".وأضافت أن الجريمة وقعت بعد خلاف نشب بين القاتل ووالده، من دون أن تتضح تفاصيل أكثر عن ذلك .وأشارت إلى أن الحادث وقع بينما كان والد القاتل مريضاً، حيث أجرى عملية قلب وكان طريح الفراش .وأوضحت أن القاتل، عاد حديثا لمسقط رأسه من إحدى الدول الأوروبية التي يقيم فيها، فيما أشارت معلومات أولية غير رسمية لكونه يعاني من مرض نفسي.وأُرسلت السلطات المختصة الجثث إلى الطب العدلي ضمن تحقيقاتها في الجريمة المروعة.