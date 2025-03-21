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منوعات
شاب يقتل عائلته بـ"كلاشينكوف" وينتحر!
Lebanon 24
21-03-2025
|
01:22
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أقدم شاب في
محافظة
السليمانية شمالي العراق، على قتل خمسة من أفراد عائلته، هم والداه وشقيقه وشقيقتاه، قبل أن ينتحر بالسلاح ذاته.
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وقالت وسائل إعلام عراقية، إن القاتل بشير سالار، قتل عائلته ببارودة "كلاشينكوف" داخل منزلهم في
قرية
"كريزة".
وأضافت أن الجريمة وقعت بعد خلاف نشب بين
الابن
القاتل ووالده، من دون أن تتضح تفاصيل أكثر عن ذلك
الخلاف
.
وأشارت إلى أن الحادث وقع بينما كان والد القاتل مريضاً، حيث أجرى عملية قلب وكان طريح الفراش
في المنزل
.
وأوضحت أن القاتل، عاد حديثا لمسقط رأسه من إحدى الدول الأوروبية التي يقيم فيها، فيما أشارت معلومات أولية غير رسمية لكونه يعاني من مرض نفسي.
وأُرسلت السلطات المختصة الجثث إلى الطب العدلي ضمن تحقيقاتها في الجريمة المروعة.
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