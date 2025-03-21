عشرون شاباً اعتدوا على فتاة ووالدها بأسلحة بيضاء!

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تداول رواد في مصر منشورا يوثق لحظة الاعتداء على ووالدها من قبل أكثر من شابا في ترسا التابعة لمركز أبو النمرس في الجيزة.ووفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، "تعرضت الضحية، وهي في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة أثناء دخولهما إلى عقار في القرية".وأفادت الضحية بأن "المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح".