بعد رفض السلطات صعوده للطائرة.. امرأة تقتل كلبها بطريقة مروعة

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ألقت الشرطة الأميركية على امرأة أغرقت كلبها في مرحاض مطار أورلاندو الدولي، بعد رفض صعوده إلى الطائرة بسبب نقص الوثائق.المتهمة، أليسون أغاثا لورانس، تواجه تهمة القسوة المشددة على الحيوانات، وهي جناية من الدرجة الثالثة.تم العثور على الكلب ميتًا داخل حمام النساء، بعد أن لاحظ موظف في بقاءها داخل الكابينة لفترة . وعند تفقد سلة القمامة، اكتُشف جسد الكلب مع أغراضه.أكد تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان الغرق أو الغمر في الماء. (روسيا اليوم)