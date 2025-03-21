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منوعات
بعد رفض السلطات صعوده للطائرة.. امرأة تقتل كلبها بطريقة مروعة
Lebanon 24
21-03-2025
|
15:00
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ألقت الشرطة الأميركية
القبض
على امرأة أغرقت كلبها في مرحاض مطار أورلاندو الدولي، بعد رفض صعوده إلى الطائرة بسبب نقص الوثائق.
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المتهمة، أليسون أغاثا لورانس، تواجه تهمة القسوة المشددة على الحيوانات، وهي جناية من الدرجة الثالثة.
تم العثور على الكلب ميتًا داخل حمام النساء، بعد أن لاحظ موظف في
المطار
بقاءها داخل الكابينة لفترة
طويلة
. وعند تفقد سلة القمامة، اكتُشف جسد الكلب مع أغراضه.
أكد تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان الغرق أو الغمر في الماء. (روسيا اليوم)
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