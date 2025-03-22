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برجك اليوم

Lebanon 24
22-03-2025 | 00:00
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الحمل
اعتمد الهدوء والموضوعية والشفافية كأساس لأي مشروع، ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية تعترضك.
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الثور
يخفف هذا اليوم من الصراعات السابقة ويسهل الخطى أكثر ويفسح المجال أمامك للدخول في مشاريع مهمة.

الجوزاء
يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديداً في حياتك أو ربحاً مالياً، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً.

السرطان
الجديد يبدو واضحاً، ويكون بالنسبة إليك بحراً واسعاً، ربما تسافر لكي تضع حجر الأساس، أو تستقبل زواراً للهدف نفسه.

الأسد
تهتم بقضية مالية، إلاّ أنّني أحذّرك من ميلك إلى الاستفزاز والهدم وإيذاء الآخرين ظناً منك أنهم ينوون الشر لك.

العذراء
تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا في النيل منك مهما خططوا لذلك.

الميزان
تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الاطلاق.

العقرب
قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع من الوضع الراهن لتثبت موقعك الذي أنت فيه.

القوس
خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك على المدى المنظور.

الجدي
إذا لم تقتنع بوجهة نظر الزملاء، فلا توافق على اقتراحاتهم وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك.

الدلو
العراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك المهني وتبرهن أنك على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

الحوت
تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر. (السومرية)
 
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