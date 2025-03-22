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منوعات
سقطت أمام التلاميذ.. وفاة معلمة بشكل مفاجىء داخل الصفّ
Lebanon 24
22-03-2025
|
09:47
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توفيت معلمة
مصرية
بشكل مفاجئ أمام تلاميذها
الذين
أصيبوا بصدمة بالغة.
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ولفظت أمل إبراهيم، كبيرة المعلمين في مدرسة "الصوفية" الابتدائية، أنفاسها الأخيرة وهي تشرح الدرس.
وقال شهود
عيان
إن المعلمة سقطت فجأة، فسادت حالة من الذعر بين التلاميذ
الذين
هرعوا لإبلاغ المعلمين، وعلى الفور تدخل الطاقم الإداري في المدرسة لمحاولة إسعافها، إلا أنه تبيّن أنها فارقت الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة. (العربية)
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