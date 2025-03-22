سقطت أمام التلاميذ.. وفاة معلمة بشكل مفاجىء داخل الصفّ

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توفيت معلمة بشكل مفاجئ أمام تلاميذها أصيبوا بصدمة بالغة.ولفظت أمل إبراهيم، كبيرة المعلمين في مدرسة "الصوفية" الابتدائية، أنفاسها الأخيرة وهي تشرح الدرس.وقال شهود إن المعلمة سقطت فجأة، فسادت حالة من الذعر بين التلاميذ هرعوا لإبلاغ المعلمين، وعلى الفور تدخل الطاقم الإداري في المدرسة لمحاولة إسعافها، إلا أنه تبيّن أنها فارقت الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة. (العربية)