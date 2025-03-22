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بيان رسمي... ما حقيقة إكتشاف أعمدة أسفل هرم خفرع؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:06
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أثارت أنباء متداولة عبر مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي جدلا واسعا في مصر تزعم اكتشاف أعمدة غامضة أسفل هرم الملك خفرع في الجيزة أحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

وأكد عالم الآثار المصرية الشهير ووزير الأثار المصرية السابق الدكتور زاهي حواس أن ما يُشاع حول وجود أعمدة تحت هرم خفرع "لا أساس له من الصحة"، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات مصدرها "غير متخصصين" في تاريخ الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.
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وأوضح حواس أن المجلس الأعلى للآثار لم يمنح أي تصريحات أو أذونات لأي أفراد أو بعثات للعمل داخل الهرم، كما نفى استخدام أجهزة رادار أو أي تقنيات حديثة للكشف عن مثل هذه الهياكل المزعومة.

وأضاف حواس: "هرم خفرع بني على قاعدة صخرية تم نحتها بعمق 8 أمتار وقد أثبتت الدراسات العلمية أنه لا توجد أعمدة أو فراغات تحته، وكل ما قيل مجرد افتراءات لا تستند إلى أدلة علمية ولا توجد بعثات تعمل حاليا في الهرم". (روسيا اليوم)
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