بسبب لعبة "PUBG" وقبل موعد الإفطار.. رجل ينهي حياة شقيقين

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أقدم رجل خمسيني على قتل شقيقين بسبب خلاف نشب بينهما وبين نجله حول "PUBG"، في اليمن.وذكر موقع "المشهد اليمني" أن ماجد (17 عاما) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد .وأضاف أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة.ووفق روايات شهود العيان والمواطنين في القرية، فإن وقعت قبيل موعد الإفطار. (روسيا اليوم)