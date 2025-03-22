حادثة خطيرة.. أم تجبر طفلها على ارتداء طوق صدمات كهربائية لكلبها الميت

تم القبض على أم من نيوجيرسي بتهمة إساءة معاملة طفلها بعد أن زُعم أنها أجبرت طفلها على ارتداء طوق صدمات كهربائية للكلاب، وفقًا للتقارير.



وتم القبض على كيمبرلي كروز فيليسيانو، 30 عامًا، من كيب ماي، نيوجيرسي، مع والدتها سونيا فيليسيانو، 59 عامًا، بعد وصول طفلها إلى المدرسة "بعلامات مرئية على جسده" في 17 ، أعلنت السلطات يوم الجمعة 21 ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

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وخلص المحققون إلى أن الإصابات جاءت من طوق الصدمة الكهربائية الذي كان ينتمي إلى كلب الميت، بحسب .



واكتُشف أن الطفل كان يرتدي الطوق "طوال الوقت في المنزل"، وفقًا لشكوى جنائية، وفقًا لـ WPVI. وأبلغ الضحية الشرطة أن الطوق "كان يُحفظ في غرفة نوم" مع أغراض أخرى تخص الكلب.



وقالت النيابة العامة لمقاطعة كيب ماي إن الطفل تعرض لتهديدات بمزيد من العنف من قبل والدته إذا أخبر أي شخص عن الإساءة. (PEOPLE)