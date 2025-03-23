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تشاجروا في حافلة المدرسة.. فقتلها في حيّ سكني

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:00
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قُتلت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بالرصاص على يد زميل لها في الفصل بعد نزاع في حافلة مدرسية، وفقًا لتقارير متعددة.
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وقُتلت أنيا زاكاري بأربع طلقات نارية على يد صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من مدرستها في ساحة لعب خارج مجمع سكني في بايتاون بولاية تكساس، حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 21 آذار، حسبما ذكرت شبكتا ABC 13 و Fox 26.

وذكرت الشرطة، وفقًا لقناة فوكس 26، أن أنايا نُقلت إلى المستشفى وأُعلنت وفاتها لاحقًا. وأكد ممثل من منطقة جوس كريك كونسوليديتد المستقلة التعليمية وقوع حادث إطلاق نار مميت بعد انتهاء الدوام المدرسي بالقرب من منزل الضحية، وفقًا لقناة ABC 13. 

ولم يستجب قسم شرطة بايتاون وقسم التعليم في جوس كريك على الفور لطلب مجلة بيبول للحصول على مزيد من المعلومات يوم السبت 22 آذار.
 
وأشارت المعلومات أن إطلاق النار وقع بعد أن "تصادمت" الفتاة المراهقة وزميلها في الفصل، الذي لم تكشف الشرطة عن هويته بسبب كونه قاصراً، في الحافلة في طريق العودة إلى المنزل من المدرسة في ذلك اليوم. (people)

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