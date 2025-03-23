حفل زفاف فاخر ورحلة فضائية.. اعلامية تعيش حلمها مع ثاني أغنى رجل في العالم!





ووفقًا لتقارير إعلامية، سيقام الحفل على متن اليخت الفاخر "كورو" الذي تبلغ قيمته 500 مليون ، قبالة سواحل إيطاليا في حزيران المقبل. وكان بيزوس قد قدم لسانشيز خاتم خطوبة مرصعًا بماسة 20 قيراطًا تقدر قيمته بـ2.5 مليون ، في لحظة وصفتها بأنها "ساحرة".

Advertisement

الاحتفال بالزفاف يأتي بعد سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، وكذلك انفصال سانشيز عن زوجها السابق. وقد سبق أن أُقيمت احتفالات للثنائي مشاهير بارزين مثل بيل غيتس وليوناردو دي كابريو وملكة الأردن رانيا العبدالله.



ومن أن تنضم سانشيز قريبا إلى رحلة فضائية مع طاقم نسائي بالكامل، يضم شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري، كاتي ، وغايل كينغ، عبر شركة بيزوس الفضائية "بلو أوريغين" هذا الربيع.



وستكون هذه الرحلة المهمة الحادية عشرة لبرنامج "نيو شيبارد" التابع لشركة الصواريخ المملوكة لبيزوس، مما يضيف بعدا جديدا لحياة الثنائي المليئة بالإنجازات والأحداث المثيرة. يستعد الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وخطيبته لورين سانشيز لعقد قرانهما في حفل زفاف فاخر هذا الصيف بمدينة البندقية الإيطالية، بعد خطوبة دامت نحو عامين.ووفقًا لتقارير إعلامية، سيقام الحفل على متن اليخت الفاخر "كورو" الذي تبلغ قيمته 500 مليون ، قبالة سواحل إيطاليا في حزيران المقبل. وكان بيزوس قد قدم لسانشيز خاتم خطوبة مرصعًا بماسة 20 قيراطًا تقدر قيمته بـ2.5 مليون ، في لحظة وصفتها بأنها "ساحرة".الاحتفال بالزفاف يأتي بعد سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، وكذلك انفصال سانشيز عن زوجها السابق. وقد سبق أن أُقيمت احتفالات للثنائي مشاهير بارزين مثل بيل غيتس وليوناردو دي كابريو وملكة الأردن رانيا العبدالله.ومن أن تنضم سانشيز قريبا إلى رحلة فضائية مع طاقم نسائي بالكامل، يضم شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري، كاتي ، وغايل كينغ، عبر شركة بيزوس الفضائية "بلو أوريغين" هذا الربيع.وستكون هذه الرحلة المهمة الحادية عشرة لبرنامج "نيو شيبارد" التابع لشركة الصواريخ المملوكة لبيزوس، مما يضيف بعدا جديدا لحياة الثنائي المليئة بالإنجازات والأحداث المثيرة.

من هي لورين سانشيز؟



لورين سانشيز هي إعلامية أميركية، ولدت عام 1969، وعملت كمقدمة وصحفية قبل أن تتجه إلى مجال الطيران والإنتاج. بدأت مسيرتها المهنية في الصحافة كمراسلة، ثم أصبحت مقدمة لعدد من البرامج الشهيرة، أبرزها "Good Day LA" على قناة "Fox 11". كما عملت كمراسلة في شبكة "Extra" الترفيهية، وظهرت في عدة برامج ومسابقات تلفزيونية.



بالإضافة إلى الإعلام، دخلت سانشيز مجال الطيران وأصبحت طيارة مرخصة، وأسست شركة "Black Ops Aviation" المتخصصة في تصوير المشاهد الجوية للأفلام والإعلانات. ارتبط اسمها بالملياردير جيف بيزوس منذ عام 2019، وأعلنا خطوبتهما في 2023، حيث أصبحت شخصية بارزة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية.