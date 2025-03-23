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منوعات
حريق كبير يلتهم شققاً سكنية في مصر.. كم بلغ عدد الإصابات؟
Lebanon 24
23-03-2025
|
07:02
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت
النيابة
المختصة التحقيقات.
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تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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