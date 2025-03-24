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كائنات غامضة حفرت أنفاقاً في الرخام.. هذا ما كشفه بحث علمي

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:56
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تمكن باحثون من جامعة ماينتس غرب ألمانيا من اكتشاف آثار لكائنات دقيقة غير معروفة حفرت أنفاقاً بالرخام والحجر الجيري في مناطق صحراوية.

ونقل بيان عن عالم الجيولوجيا سيس باسشير، قوله: "لا نعلم حالياً ما إذا كانت هذه كائنات انقرضت أم لا تزال موجودة في مكان ما".
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في الصحاري

كما ذكر البيان أن الباحثين اكتشفوا هذه الأنفاق في الصحاري الواقعة في ناميبيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث بلغ عرضها حوالي نصف ملليمتر وطولها يصل إلى 3 سنتيمترات، وأنها وُجدت مصطفة بشكل متواز، ما شكل أنماطاً شريطية يصل طولها إلى 10 أمتار.

كذلك أردف أن أول الاكتشافات تم العثور عليها في ناميبيا قبل 15 عاماً، حيث قام باسشير مع زملائه بدراستها بشكل أكثر تفصيلاً. 

"للحصول على العناصر الغذائية"
وأوضح البيان أن العلماء يشتبهون في أن "الكائنات الدقيقة ربما حفرت هذه الأنفاق للحصول على العناصر الغذائية الموجودة في كربونات الكالسيوم، وهي المكون الأساسي للرخام"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كما شدد باسشير على أن "المسألة تتعلق في جميع الحالات بهياكل قديمة، ويُحتمل أن يكون عمرها مليون أو حتى مليونَي سنة"، لافتاً إلى أنه لا يزال نوع الكائن الحي الذي تسبب في تكوين هذه الهياكل، مجهولاً. 

"جوندوانا"
كذلك أضاف أنه قبل 500 إلى 600 مليون عام، تشكلت القارة العظمى "جوندوانا" نتيجة اندماج القارات، وخلال تلك الفترة، تراكمت الرواسب الكلسية في المحيطات القديمة، والتي تحولت لاحقاً إلى رخام تحت تأثير الضغط والحرارة.

فيما ختم قائلاً: "ظهرت في هذا الرخام الهياكل الغريبة التي لا تعود إلى أحداث جيولوجية معروفة".(العربية)

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