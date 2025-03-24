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صديق دونالد ترامب يواعد طليقة ابنه البكر (صور)

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:58
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أكد لاعب الغولف الأميركي المحترف تايغر وودز علاقته الجديدة مع فانيسا، طليقة دونالد ترامب الابن، بعد أسبوعين من تسريب صورهما معا، وانتشار تقارير تكشف عن علاقتهما السرية. 
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ونشر وودز الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شارك صورتين رومانسيتين مع فانيسا وكتب: "الحب في الهواء والحياة أفضل معك بجانبي!" وأضاف أنهما يتطلعان إلى رحلة حياتهما معًا، وطلب الخصوصية لعائلتيهما في هذا الوقت.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها وودز (49 عامًا) وفانيسا (47 عامًا) علنًا عن علاقتهما.
 
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 وفي الصور، يظهر وودز وفانيسا مبتسمين معًا ويحتضنان بعضهما، بينما تظهر الصورة الثانية فانيسا وهي تضع رأسها على صدر وودز.

وفي وقت سابق، قال مصدر لموقع "بيج سيكس"، إن علاقة الثنائي أصبحت أكثر جدية، موضحا أن لديهما الكثير من القواسم المشتركة، حيث اعتادا على التدقيق العام ويفضلان الحفاظ على خصوصيتهما. كما يشتركان في القيم نفسها وهما والدان. 

وبدأت علاقة الثنائي كصداقة قبل أن تتطور إلى أكثر من ذلك، وأشار المصدر إلى أن وودز كان دائمًا يحاول أن يواعد فتيات لم يكنَّ مناسبات له.

وأفاد مصدر آخر أن دونالد ترامب الابن يدعم تمامًا علاقة طليقته وودز، مشددا على أنه يحترم تايغر وودز ويدرك علاقته الجيدة مع والده الرئيس ، وبالتالي فهو لا يمانع العلاقة طالما يعامل وودز طليقته فانيسا وأطفالهما باحترام.

يذكر أن دونالد ترامب الابن وفانيسا كانا متزوجين من 2005 إلى 2018، ولديهما معا خمسة أطفال.

أما وودز، الذي لديه طفلان من زوجته السابقة إلين نوردغرين، فقد ارتبط بعدة نساء في الماضي، بما في ذلك راشيل أوشيتل، وليندسي فون، وإريكا هيرمان. وحدث الطلاق بينه وبين نوردغرين بعد فضيحة خيانة مدوية في عام 2010.
 
يذكر أن علاقة الرئيس دونالد ترامب بتايغر وودز تتميز بالاحترام المتبادل، إذ سبق وأبدى لاعب الغولف دعمه لترامب في الماضي، وتم رصدهما معًا في مناسبات عدة، بما في ذلك لعب الغولف معًا، فيما أعرب ترامب عن إعجابه بموهبة وودز في الغولف، واصفًا إياه بـ"اللاعب العظيم".
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