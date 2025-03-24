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أجرى رجل من ولاية أتر برديش الهندية، عملية جراحية لنفسه مستخدمًا أدوات منزلية، بعد أن تعلم التقنيات عبر مقاطع فيديو على يوتيوب. ووفقًا لتقرير نشره موقع "إنديان إكسبرس"، فقد لجأ إلى هذا الحل الجريء بعد معاناته من ألم مزمن وفشله في الحصول على مساعدة طبية.قام باستئصال كتلة من بطنه بنفسه، لكن حالته تدهورت بعد العملية، مما استدعى نقله إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة. وأوضح الأطباء أن مثل هذه التصرفات تشكل خطورة كبيرة على الصحة، مشددين على ضرورة اللجوء إلى المختصين في مثل هذه الحالات.وحذر الخبراء من الاعتماد على الإنترنت كمصدر وحيد للمعلومات الطبية، مشيرين إلى أن الإجراءات الجراحية تتطلب معرفة وخبرة لا يمكن اكتسابها من خلال مشاهدة مقاطع فقط، مما يجعل الاستشارة الطبية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة العامة. (ارم نيوز)