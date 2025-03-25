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منوعات
بسبب "خطأ لا يصدق" من الطيار.. طائرة تعود أدراجها إليكم ما حصل
Lebanon 24
25-03-2025
|
05:22
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في حادثة غريبة، اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، إلى العودة، بعد
اكتشاف
أن أحد الطيارين نسي إحضار جواز سفره.
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وقالت الشركة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الرحلة غادرت مطار لوس أنجلوس حوالي الساعة الثانية ظهر يوم
السبت
الماضي، وعلى متنها 257 راكبا و13 من أفراد الطاقم، واتجهت إلى
الشمال
الغربي
فوق المحيط الهادئ، متجهة إلى أكبر مدينة في
الصين
.
وبعد نحو ساعتين في الجو، عادت الطائرة إلى سان فرانسيسكو، حيث هبطت في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيانها: "لم يكن جواز سفر الطيار على متن الطائرة. رتبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم في ذلك المساء، وقدمنا للمسافرين قسائم وجبات وتعويضات".
وانطلقت الرحلة بالطاقم الجديد حوالي الساعة التاسعة مساء، وهبطت في شنغهاي متأخرة عن موعدها 6 ساعات تقريبا.
وقالت يانغ شوهان، وهي راكبة صينية كانت على متن الطائرة، لـ"سي إن إن": "سمعت صوت الطيار المحبط للغاية عبر جهاز الاتصال الداخلي. قال إنه نسي جواز سفره".(سكاي نيوز)
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