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مادة غريبة داخل العلب تثير القلق من منتجات كوكاكولا!

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:00
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) استدعاء آلاف علب الكوكاكولا في ولايتي إلينوي وويسكونسن بعد ورود تقارير تفيد بوجود بلاستيك داخلها.
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وبحسب ما نشرت مجلة نيوزويك يشمل الاستدعاء علب كوكاكولا أورجينال - الطعم الأصلي (Coca-Cola Original Taste)، فيما تثير عمليات استدعاء المواد الغذائية قلق الكثير من الأميركيين.

وكشف تقرير صادر عن "Civic Science" في كانو الأول 2024 أن 80 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قلقون بشأن استدعاء المنتجات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع عن عدم ثقتهم في متاجر البقالة والعلامات التجارية الغذائية لضمان سلامة الطعام، بينما أفاد 3 من كل 10 أشخاص بأنهم تأثروا شخصيًا بمنتجات تم استدعاؤها.

وصنّفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الحدث على أنه استدعاء من الفئة الثانية، مما يشير إلى أن استهلاك المنتج قد يؤدي إلى عواقب صحية موقتة أو قابلة للعلاج طبيا.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على موقعها الإلكتروني أنه "يمكن أن تتسبب الأجسام الغريبة الصلبة أو الحادة في الطعام في إصابات خطيرة، مثل تمزقات أو ثقوب في أنسجة الفم أو اللسان أو الحلق أو المعدة أو الأمعاء، بالإضافة إلى تلف الأسنان واللثة."

كما أضافت: "وجدت الهيئة أن الأجسام الغريبة التي يقل حجمها عن 7 ملم نادرا ما تسبب إصابات خطيرة، باستثناء الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الرضع، ومرضى العمليات الجراحية، وكبار السن".

من جانبه، قال مارك فيشر، المدير الطبي الإقليمي السابق في إنترناشيونال إس أو إس لمجلة نيوزويك: "قد يكون استهلاك المعادن أو الأجسام الغريبة الأخرى الموجودة في الطعام أمرا خطيرا."

وأضاف أن هذه الأجسام "قد تسبب جروحا أو إصابات داخلية، وقد تستدعي إزالتها من خلال إجراء جراحي. في حال ابتلاع أي أجسام غريبة، فمن الأفضل استشارة مختص طبي".
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