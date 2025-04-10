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حادثة مأساوية.. وفاة شخص اختل توازنه وسقط في مصر

Lebanon 24
10-04-2025 | 12:10
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لقى مهندس مصرعه نتيجة سقوطه من ارتفاع داخل مقر عمله بمصر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث  إلى أن مهندس شاب أثناء أداء عمله، اختل توازنه وسقط من ارتفاع داخل مبنى عمله، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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