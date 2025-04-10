حادثة مأساوية.. وفاة شخص اختل توازنه وسقط في مصر

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لقى مهندس مصرعه نتيجة سقوطه من ارتفاع داخل مقر عمله بمصر، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة 6 .توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مهندس شاب أثناء أداء عمله، اختل توازنه وسقط من ارتفاع داخل مبنى عمله، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.استمع رجال المباحث لأقوال شهود ، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت المختصة التحقيق. (اليوم السابع)