طعنها 35 مرة.. مراهق قتل جدّته وحاول القضاء على والدته

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وجّه لمقاطعة سوفولك، في انكلترا، أ. تيرني، اتهامات بالقتل ومحاولة القتل والاعتداء إلى مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، وفق ما أُعلن يوم الأربعاء 16 نيسان.وأشار ، في بيان صدر الخميس، إلى أن الشاب، وهو من سكان لونغ آيلاند، قد يواجه عقوبة لمدة تتراوح بين 15 عامًا وحتى السجن ، إذا أدين بطعن جدته، تشينديمي، البالغة من العمر 56 عامًا، 35 مرة.ولم يتم هوية المراهق بسبب صغر سنه. وقد ألقي عليه مساء الاثنين 7 نيسان، عقب حادثة وصفت بأنها بدأت بشجار عائلي، بعدما غضب إثر تهديد والدته، تشينديمي (36 عامًا)، بمصادرة حاسوبه المحمول.وبحسب التحقيقات، تصاعد التوتر نحو الساعة 9:40 مساءً من ذلك اليوم، عندما واجهته والدته بسبب تغيّبه عن ، قبل أن جدته مطالبةً بمصادرة الحاسوب كنوع من العقاب. حينها، استلّ المراهق سكينًا وهاجم جدته بشكل عنيف، ثم اعتدى على والدته، التي تظاهرت بالموت للنجاة.ووفق الرواية الرسمية، استمر المراهق في طعن جدته، قبل أن يفرّ من المكان. وتمكنت الأم المصابة من الهرب وطلبت المساعدة من أحد السائقين، الذي اتصل بالشرطة. (people)