Advertisement

منوعات

طعنها 35 مرة.. مراهق قتل جدّته وحاول القضاء على والدته

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1349031-638805702436699255.png
Doc-P-1349031-638805702436699255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه المدعي العام لمقاطعة سوفولك، في انكلترا، ريموند أ. تيرني، اتهامات بالقتل ومحاولة القتل والاعتداء إلى مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، وفق ما أُعلن يوم الأربعاء 16 نيسان.
Advertisement

وأشار مكتب المدعي العام، في بيان صدر الخميس، إلى أن الشاب، وهو من سكان لونغ آيلاند، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 عامًا وحتى السجن مدى الحياة، إذا أدين بطعن جدته، كونشيتا تشينديمي، البالغة من العمر 56 عامًا، 35 مرة.

ولم يتم الكشف عن هوية المراهق بسبب صغر سنه. وقد ألقي القبض عليه مساء الاثنين 7 نيسان، عقب حادثة وصفت بأنها بدأت بشجار عائلي، بعدما غضب إثر تهديد والدته، فانيسا تشينديمي (36 عامًا)، بمصادرة حاسوبه المحمول.

وبحسب التحقيقات، تصاعد التوتر نحو الساعة 9:40 مساءً من ذلك اليوم، عندما واجهته والدته بسبب تغيّبه عن المدرسة، قبل أن تتدخل جدته مطالبةً بمصادرة الحاسوب كنوع من العقاب. حينها، استلّ المراهق سكينًا وهاجم جدته بشكل عنيف، ثم اعتدى على والدته، التي تظاهرت بالموت للنجاة.

ووفق الرواية الرسمية، استمر المراهق في طعن جدته، قبل أن يفرّ من المكان. وتمكنت الأم المصابة من الهرب وطلبت المساعدة من أحد السائقين، الذي اتصل بالشرطة. (people)
مواضيع ذات صلة
مراهق ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول
lebanon 24
18/04/2025 19:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
lebanon 24
18/04/2025 19:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر.. قتل والدته بسبب المخدرات
lebanon 24
18/04/2025 19:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل صادمة.. شاب قتل والده وسائق كشف الجريمة
lebanon 24
18/04/2025 19:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:24 | 2025-04-18
07:41 | 2025-04-18
05:19 | 2025-04-18
01:20 | 2025-04-18
23:55 | 2025-04-17
23:00 | 2025-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24