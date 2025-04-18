في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة

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تُمارَس طقوس الجمعة العظيمة في الفيليبين من خلال جلد العشرات أنفسهم حتى ينزفوا تحت الحارقة، بينما يقوم آخرون طوعا بتثبيت أيديهم وأقدامهم بمسامير على صلبان.وقد حضر آلاف الفيليبينيين وعدد قليل من السياح لمشاهدة هذه التقاليد التي تعارضها الكنيسة بشكل رسمي، والمقامة في عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح في الدولة الوحيدة ذات الغالبية الكاثوليكية في .وتجمّعت حشود في بامبانغا التي تبعد ساعتين شمال مانيلا، حيث تم صلب روبن إينايه، البالغ من العمر 64 عاما، للمرة السادسة والثلاثين.وقال إينايه للصحافيين بعد دقائق من إزالة المسامير التي اخترقت راحتيه "ستكون هذه المرة الأخيرة" وتابع "أنا حقا لم أعد أستطيع أن أفعل ذلك"، مضيفا "تعيّن عليهم توجيه مراوح نحوي حتى أتمكّن من التنفس بشكل طبيعي".وقبل لحظات من تثبيته على ، أثار روبن الرعب بين الحاضرين عندما تعثر أسفل جسر، "بعدما دفعه بقوة أكبر من المعتاد" رجل يؤدي دور جندي روماني يقوده إلى الإعدام.وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها البالغ عاما فكرة التوقف عن المشاركة في هذه التقاليد، ولكن هذه المرة عيّن المسؤولون المحليون خليفته وهو أرنولد مانياغو الذي سبق له أن شارك في تقاليد الجمعة العظيمة 24 مرة.وتسير مواكب من الشباب تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، ووجوههم مخفية بأوشحة، نحو الصليب، ويجلدون ظهورهم وأكتافهم في محطات معيّنة.وفي نهاية الموكب، يسير عدد كبير من ، يضرب أحدهم وعمره ثماني سنوات فقط، ظهر رجل عاري ملقى في منتصف الطريق.وقال مسؤولون محليون في سان فرناندو إن أكثر من 10 آلاف شخص شاركوا في مراسم الجمعة العظيمة في بامبانغا، وفق ما نقلت " برس".