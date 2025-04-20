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مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمصر

Lebanon 24
20-04-2025 | 12:36
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لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة بالجسم، وذلك خلال مشاجرة مع شخصين بمركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة في مصر.
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "محمد.ر.م" 29 سنة مقيم بقرية البيضا التابعة لدائرة مركز كفر الدوار، إلى المستشفى العام جثة هامدة، إثر طعنه عدة طعنات نافذة بالجسم.

وكشفت التحريات الأمنية بإشراف مدير المباحث الجنائية ورئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بأن وراء ارتكاب الواقعة " م ر"، وذلك بمساعدة أحد الأصدقاء، خلال مشاجرة مع المجنى عليه بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
 
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