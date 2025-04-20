نصب على المواطنين وزعم علاجهم روحانيا.. الداخلية تضبط دجال الإسكندرية

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نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على الروحانى.فى إطار جهود أجهزة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات فى أعمال الدجل، هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)