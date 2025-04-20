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نصب على المواطنين وزعم علاجهم روحانيا.. الداخلية تضبط دجال الإسكندرية

Lebanon 24
20-04-2025 | 15:00
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نجحت الداخلية المصرية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
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