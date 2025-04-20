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الحملتلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني.مصاعب وحواجز تتهاوى ، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.السرطانقد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة.قد تسمع خبراً مميّزاً على الصعيد المهني، أو تصادف محاورين أذكياء وصادقين، وتكون الاتصالات غنية جدا.يتبدّل المناخ كلياً، ويولّد هذا اليوم في نفسك والثقة، ويجلب الحظوظ اللازمة التي تساعدك على التقدم بثبات بغية تحقيق النجاح.تبدأ بمعالجة المشاكل والحصول على المبتغى رويداً رويداً، وتكون النتائج أكثر من رائعة وتزول السلبيات.لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.الجديلا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.تتحسن الأوضاع نوعاً ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل من التصحيح والتصويب تكون تداعياتها إيجابية جداً.قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم. (السومرية)