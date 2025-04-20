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برجك اليوم

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:11
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الحمل
تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.

الثور
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إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني.

الجوزاء
مصاعب وحواجز تتهاوى أمامك، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.

السرطان
قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال مع بعض الزملاء، ويسبب بعض المشاكل العابرة.

الأسد
قد تسمع خبراً مميّزاً على الصعيد المهني، أو تصادف محاورين أذكياء وصادقين، وتكون الاتصالات غنية جدا.

العذراء
يتبدّل المناخ كلياً، ويولّد هذا اليوم في نفسك الاندفاع والثقة، ويجلب الحظوظ اللازمة التي تساعدك على التقدم بثبات بغية تحقيق النجاح.

الميزان
تبدأ بمعالجة المشاكل المالية والحصول على المبتغى رويداً رويداً، وتكون النتائج أكثر من رائعة وتزول السلبيات.

العقرب
لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.

القوس
تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.

الجدي
لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.

الدلو
تتحسن الأوضاع نوعاً ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل دورة من التصحيح والتصويب تكون تداعياتها إيجابية جداً.

الحوت
قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم. (السومرية)
 
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