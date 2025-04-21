على مرأى من والدته.. انهال ضربا وركلا على أبيه وكاميرا توثق ما حصل

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وقعت مشادة بالكلام السبت الماضي بين وأبيه، وصورتها كاميرا للمراقبة العامة في شارع بوسط ضاحية Esenyurt البعيدة 34 كيلومترا عن إسطنبول، تحولت طوال اليومين الماضيين إلى حديث ، بعد أن شاهدوا في مواقع التواصل وغيرها، فيديو يظهر فيه وهو ينهال ضربا وركلا على أبيه.كثيرون من المارة، يصورون بهواتفهم المحمولة ما حدث، وقليلون تدخلوا لمنع الابن من الاستمرار بضرب والده على مرأى من والدته التي حاولت ولم تنجح، خصوصا حين أمسك فجأة بحلقه وطرحه أرضا.وفي لحظة تم تصويره فيها وهو عاجز، يكاد وعيه ويحاول الدفاع عن نفسه برغم سقوطه على الأرض.وبعد الحادثة التي أثارت نظرات لدى المارة، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، حول حالة الأب الذي بقي شبه فاقد للوعي على الأرض.إلا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة سبب ما حدث، وفق ما أفادت مواقع إخبارية تركية، منها موقع Haber التلفزيونية، الذي ذكر أن سيارة إسعاف كانت مارة من المكان، نقلت الأب الجريح إلى مستشفى خضع فيه لعلاج سريع.(العربية)