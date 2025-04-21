على مرأى من والدته.. انهال ضربا وركلا على أبيه وكاميرا توثق ما حصل

وقعت مشادة بالكلام السبت الماضي بين تركي
وأبيه، وصورتها كاميرا للمراقبة العامة في شارع بوسط ضاحية Esenyurt البعيدة 34 كيلومترا عن إسطنبول، تحولت طوال اليومين الماضيين إلى حديث الأتراك
، بعد أن شاهدوا في مواقع التواصل وغيرها، فيديو يظهر فيه الابن
وهو ينهال ضربا وركلا على أبيه.
فراح
كثيرون من المارة، يصورون بهواتفهم المحمولة ما حدث، وقليلون تدخلوا لمنع الابن من الاستمرار بضرب والده على مرأى من والدته التي حاولت التدخل
ولم تنجح، خصوصا حين أمسك فجأة بحلقه وطرحه أرضا.
وفي لحظة تم تصويره فيها وهو عاجز، يكاد يفقد
وعيه ويحاول الدفاع عن نفسه برغم سقوطه على الأرض.
وبعد الحادثة التي أثارت نظرات الدهشة
لدى المارة، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، حول حالة الأب الذي بقي شبه فاقد للوعي على الأرض.
إلا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة سبب ما حدث، وفق ما أفادت مواقع إخبارية تركية، منها موقع قناة d
Haber التلفزيونية، الذي ذكر أن سيارة إسعاف كانت مارة بالصدفة
من المكان، نقلت الأب الجريح إلى مستشفى خضع فيه لعلاج سريع.(العربية)