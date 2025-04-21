الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يُشاركا في قداس عيد الفصح.. إليكم السبب

في خطوة غير متوقعة، غاب أمير وأميرة ويلز، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، عن قداس عيد الفصح
السنوي الذي أقيم في كنيسة
القديس جورج
بقلعة وندسور، وهو ما لفت أنظار المتابعين خاصة مع ظهور الأمير أندرو ضمن الحضور.
وشارك في القداس الملك تشارلز
الثالث والملكة كاميلا، إلى جانب عدد من كبار أفراد العائلة المالكة
، بينهم الأميرة
آن، دوق ودوقة إدنبرة، الأمير أندرو وابنتاه الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس، في أول ظهور لهما بعد غيابهما عن احتفالات عيد الميلاد
في ساندرينغهام، على خلفية تورط دوق يورك
السابق في فضيحة أثارت جدلًا كبيرًا.
من جانبها، فضلت كيت ميدلتون الابتعاد عن الأضواء خلال هذه الفترة، حيث يقضي الزوجان عطلة عيد الفصح
مع أطفالهما في نورفولك، وفقًا لمصادر مقربة من العائلة
المالكة.
وأكدت المصادر أن الأمير ويليام أبلغ والده، الملك تشارلز، مسبقًا بقرار غيابه، رغبةً منه في تخصيص
هذا الوقت للأسرة قبل عودة أطفالهما إلى الدراسة.
ويأتي هذا الغياب أيضًا وسط الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها الأميرة كيت، والتي كشفت في وقت سابق عن معركتها مع مرض السرطان، حيث تلقت علاجًا وقائيًا على مدار الأشهر الماضية، وأكدت أنها وجدت في قضاء
الوقت في أحضان الطبيعة متنفسًا ودعمًا نفسيًا خلال فترة التعافي.
وفي لفتة شخصية، نشرت كيت مؤخرًا مقطع فيديو يوثق نزهتها مع مجموعة من الكشافة على شواطئ بحيرة
ويندرمير، مؤكدة أن الطبيعة تمنحها شعورًا بـ "السلام
والتوازن"، خاصة في الفترات التي تكثر فيها الضغوطات. (إرم نيوز)