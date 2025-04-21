الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يُشاركا في قداس عيد الفصح.. إليكم السبب

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في خطوة غير متوقعة، غاب أمير وأميرة ويلز، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، عن السنوي الذي أقيم في القديس بقلعة وندسور، وهو ما لفت أنظار المتابعين خاصة مع ظهور الأمير أندرو ضمن الحضور.وشارك في القداس الملك الثالث والملكة كاميلا، إلى جانب عدد من كبار أفراد ، بينهم آن، دوق ودوقة إدنبرة، الأمير أندرو وابنتاه الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس، في أول ظهور لهما بعد غيابهما عن احتفالات في ساندرينغهام، على خلفية تورط دوق السابق في فضيحة أثارت جدلًا كبيرًا.من جانبها، فضلت كيت ميدلتون الابتعاد عن الأضواء خلال هذه الفترة، حيث يقضي الزوجان عطلة عيد مع أطفالهما في نورفولك، وفقًا لمصادر مقربة من المالكة.وأكدت المصادر أن الأمير ويليام أبلغ والده، الملك تشارلز، مسبقًا بقرار غيابه، رغبةً منه في هذا الوقت للأسرة قبل عودة أطفالهما إلى الدراسة.ويأتي هذا الغياب أيضًا وسط الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها الأميرة كيت، والتي كشفت في وقت سابق عن معركتها مع مرض السرطان، حيث تلقت علاجًا وقائيًا على مدار الأشهر الماضية، وأكدت أنها وجدت في الوقت في أحضان الطبيعة متنفسًا ودعمًا نفسيًا خلال فترة التعافي.وفي لفتة شخصية، نشرت كيت مؤخرًا مقطع فيديو يوثق نزهتها مع مجموعة من الكشافة على شواطئ ويندرمير، مؤكدة أن الطبيعة تمنحها شعورًا بـ " والتوازن"، خاصة في الفترات التي تكثر فيها الضغوطات. (إرم نيوز)