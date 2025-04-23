في حفل غنائيّ... فنان يوقظ أحد الحضور من نوم عميق!

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في واقعة طريفة استوقفت رواد ، تداول مستخدمو المنصات مقطع فيديو للفنان السوداني المعروف يوسف البربري، وهو يوقظ أحد الحاضرين الذي استسلم للنوم في قلب حفل غنائي صاخب، وسط أجواء موسيقية مفعمة بالحيوية.ويظهر الفنان البربري وهو يقترب بخفة ظل من الشخص النائم، ليوقظه بطريقة مبتكرة أثارت موجة من البهجة بين الحاضرين، قبل أن يستفيق من غفوته ويشارك الجمهور أجواء الحفل بطريقة وتلقائية، وسط احتفاء وتشجيع من الحضور. (العربية)