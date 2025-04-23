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فنون ومشاهير

في حفل غنائيّ... فنان يوقظ أحد الحضور من نوم عميق!

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:23
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في واقعة طريفة استوقفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمو المنصات الرقمية مقطع فيديو للفنان السوداني المعروف يوسف البربري، وهو يوقظ أحد الحاضرين الذي استسلم للنوم في قلب حفل غنائي صاخب، وسط أجواء موسيقية مفعمة بالحيوية.
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ويظهر الفيديو الفنان البربري وهو يقترب بخفة ظل من الشخص النائم، ليوقظه بطريقة مبتكرة أثارت موجة من البهجة بين الحاضرين، قبل أن يستفيق الرجل من غفوته ويشارك الجمهور أجواء الحفل بطريقة جميلة وتلقائية، وسط احتفاء وتشجيع من الحضور. (العربية)
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