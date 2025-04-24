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منوعات
بسبب الزلزال.. منجم شهير إلى السجن
Lebanon 24
24-04-2025
|
23:00
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ألقت السلطات في
ميانمار
القبض
على منجّم شاب أثار الذعر على منصّة "تيك توك" بعد نشره توقعات كاذبة عن
زلزال
قوي سيضرب البلاد خلال أيام، مما تسبب بحالة من الهلع لدى السكان.
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وأفادت شبكة CBS نقلاً عن وسائل إعلام رسمية أن جون مو ثِه، البالغ من العمر 21 عامًا، ويملك أكثر من 30 ألف متابع على "تيك توك"، نشر مقطع فيديو زعم فيه أن "زلزالاً قويًا للغاية سيضرب جميع مدن ميانمار في غضون 12 يومًا"، وتحديدًا في 9 نيسان الجاري.
وحصد
الفيديو
أكثر من 3.3 مليون مشاهدة، وكتب فيه مو ثه: "لا تبقوا في المباني الشاهقة. خذوا أغراضكم المهمة واهربوا أثناء الهزات"، ما دفع العديد من المواطنين إلى مغادرة منازلهم خوفًا من الكارثة المتوقعة.
وذكرت الحكومة
العسكرية
في بيان أنها داهمت منزل المنجم صباح الثلاثاء في مدينة مونيوا واعتقلته بتهمة نشر
أخبار كاذبة
، مؤكدة: "سيُتخذ بحقه إجراء رادع وفق القانون، وسنتعامل بحزم مع أي جهة تروج لمعلومات زائفة".
تأتي هذه الحادثة في وقت يعيش فيه سكان ميانمار حالة من القلق المستمر، إثر زلزال الشهر الماضي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 3700 شخص وجرح 4800 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة. وما زالت الهزات الارتدادية مستمرة في المنطقة، ما يعمّق الشعور بعدم الأمان. (people)
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