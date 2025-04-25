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منوعات
في دولة عربية.. امرأة حرقت زوجها ووالدتها
Lebanon 24
25-04-2025
|
03:41
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شهدت منطقة "
الوراق
" بمحافظة
الجيزة
في مصر واقعة مأساوية، بعد أن أقدمت زوجة على إضرام النار في جسد زوجها، مستخدمة مادة قابلة للاشتعال، نتيجة خلافات أسرية.
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وامتدت النيران إلى جسد والدة الزوجة، التي كانت حاضرة أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها، إلى جانب الزوج، بحروق استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي
العلاج
.
وعلى الفور، ألقت
الأجهزة الأمنية
بمحافظة الجيزة
القبض
على الزوجة، بعد بلاغ وصلها بإقدام سيدة بإضرام النار بجسدي زوجها ووالدتها، ما أسفر عن إصابتهما.
وكشفت تحريات المباحث أن الواقعة تعود إلى خلافات أسرية، حيث كانت الزوجة قد
تركت
منزلها بسبب تكرار المشاجرات مع زوجها، قبل أن يتطور
الخلاف
بينهما لاحقًا. (ارم)
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