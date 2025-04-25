في دولة عربية.. امرأة حرقت زوجها ووالدتها

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شهدت منطقة " " بمحافظة في مصر واقعة مأساوية، بعد أن أقدمت زوجة على إضرام النار في جسد زوجها، مستخدمة مادة قابلة للاشتعال، نتيجة خلافات أسرية.وامتدت النيران إلى جسد والدة الزوجة، التي كانت حاضرة أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها، إلى جانب الزوج، بحروق استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي .وعلى الفور، ألقت بمحافظة الجيزة على الزوجة، بعد بلاغ وصلها بإقدام سيدة بإضرام النار بجسدي زوجها ووالدتها، ما أسفر عن إصابتهما.وكشفت تحريات المباحث أن الواقعة تعود إلى خلافات أسرية، حيث كانت الزوجة قد منزلها بسبب تكرار المشاجرات مع زوجها، قبل أن يتطور بينهما لاحقًا. (ارم)