في مصر.. خلاف عائلي يتسبب بمقتل شخص

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تمكن رجال المباحث من القبض على متهمين بقتل شخص بسبب خلافات عائلية فى منطقة البساتين في مصر، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وباشرت التحقيق.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى البساتين ونقل إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن المتهمين تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات عائلية.ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. (اليوم السابع)