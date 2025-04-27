نقل لها فيروسًا خطيرًا... هكذا قتل رجل زوجته "عمدًا"!

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وبحسب صحيفة "ميرور" ، وُجهت إلى الرجل في البداية تهمة السلوك المتهور بعد وفاة زوجته، ولكن بعد تحقيقات إضافية أجرتها عائلتها، رفعت التهم إلى تهمتي الخبث والقتل العمد.وشُخِّصت الزوجة التي عانت من السرطان مرتين، بالإيدز في 31 آذار 2022، قبل أيام قليلة من وفاتها.ولطالما شكّت عائلة المرأة في إصابة زوجها بفيروس نقص المناعة البشرية، وبعد وفاتها، استعانوا بمحقق خاص للتحقيق في ماضيه، وكشفوا عن إصابته بالفيروس.وتعتقد ابنة المرأة المتوفاة، أن هناك "خبثًا" في تصرفات زوجها، مُجادلةً بأنه كان بإمكانه إخبارها عن إصابته بالفيروس، ما سمح لها باتخاذ قرار مُستنير بشأن علاقتهما.ويُقال إن الزوج كان يعلم بإصابته بالفيروس منذ عام 2006، لكنه لم يُفصح عن ذلك لأي من شركائه الجنسيين.وبالإضافة إلى قضية زوجته، تقدمت نساء أخريات بشكاوى، ما أدى إلى توجيه تهم إضافية بالسلوك المتهور ضد الرجل.ويسعى لمقاطعة روكديل حاليًا إلى توجيه تهم القتل، حيث يُحتمل أن تصل عقوبة كل تهمة من هذه التهم إلى السجن خمس سنوات، ليصبح المجموع 15 عامًا.من جانبه، دفع الرجل ببراءته من تهم السلوك المتهور، ولا يزال من غير الواضح كيف سيُقرّ بتهم القتل. ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 6 تشرين الثاني 2025. (آرم نيوز)