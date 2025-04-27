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منوعات
الشرطة تدخلت.. هذا ما حصل بسبب "مزحة" في حفل توديع العزوبية!
Lebanon 24
27-04-2025
|
16:09
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تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية شرق
ألمانيا
، تضمنت "خطفا وهميا" للعريس، بإطلاق عملية شرطية واسعة أمس السبت.
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وقالت الشرطة، في بيان لها صدر اليوم الأحد، إن شهود
عيان
مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلا آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.
وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.
وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل (38 عاما)، "المفترض أنه الضحية"، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل.
قد تكون لهذه الواقعة الغريبة تداعيات خطيرة على المتورطين فيها، إذ من الممكن أن يواجه "الخاطفون" الألمان الخمسة تحقيقات للاشتباه بتسببهم في تكدير السلم العام.
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