Advertisement

منوعات

الشرطة تدخلت.. هذا ما حصل بسبب "مزحة" في حفل توديع العزوبية!

Lebanon 24
27-04-2025 | 16:09
A-
A+
Doc-P-1352709-638813923034921454.jpeg
Doc-P-1352709-638813923034921454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية شرق ألمانيا، تضمنت "خطفا وهميا" للعريس، بإطلاق عملية شرطية واسعة أمس السبت.
Advertisement

وقالت الشرطة، في بيان لها صدر اليوم الأحد، إن شهود عيان مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلا آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.

وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.

وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل (38 عاما)، "المفترض أنه الضحية"، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل.

قد تكون لهذه الواقعة الغريبة تداعيات خطيرة على المتورطين فيها، إذ من الممكن أن يواجه "الخاطفون" الألمان الخمسة تحقيقات للاشتباه بتسببهم في تكدير السلم العام.
مواضيع ذات صلة
استدعت تدخلاً طبيّاً عاجلاً... هذا ما حصل لابنة ممثل بسبب "وجبة" من مطعم
lebanon 24
28/04/2025 06:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تسبّبت به مزحة في ألمانيا
lebanon 24
28/04/2025 06:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "الإنتخابات".. هذا ما أعلنته "قوى الأمن"
lebanon 24
28/04/2025 06:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "خطأ لا يصدق" من الطيار.. طائرة تعود أدراجها إليكم ما حصل
lebanon 24
28/04/2025 06:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-04-27
22:48 | 2025-04-27
13:06 | 2025-04-27
10:50 | 2025-04-27
09:05 | 2025-04-27
07:00 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24