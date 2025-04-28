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فضيحة داخل مدرسة.. معلمة تُجبر طالباً على فعل صادم

Lebanon 24
28-04-2025 | 14:57
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قضت محكمة في ولاية إنديانا الأميركية، يوم الاثنين 21 نيسان، بعدم سجن المعلمة سارة سيمور (29 عامًا)، التي أقرت بإجبار طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة على أكل قيئه داخل مدرسة براون الابتدائية.
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سيمور، التي واجهت تهم الإهمال، توصلت إلى صفقة مع الادعاء أقرت بموجبها بالذنب، مقابل إسقاط تهمة أخرى تتعلق بعدم الإبلاغ عن الحادث.
وحكم القاضي ريت ستيوارد عليها بالسجن لمدة عام، مع احتساب يومين أمضتهما في الحجز، وتعليق تنفيذ الـ 363 يومًا المتبقية، مما يعني أنها لن تقضي وقتًا إضافيًا خلف القضبان.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شباط 2023، حين أظهرت لقطات كاميرا مراقبة أن الطالب تقيأ أثناء الغداء، ثم أُجبر، بمساعدة معلمة أخرى، ديبورا كانيبي (63 عامًا)، على تناول بعض مما تقيأه بملعقة، قبل أن يُطلب منه تنظيف الأرضية بمناشف ورقية.

التحقيقات كشفت أن سيمور حذرت الطالب مسبقًا من أنه "إذا تقيأ، سيُطلب منه أكله"، ولم يُبلغ أي من المعلمين الخمسة الذين كانوا شهودًا على الواقعة إدارة المدرسة إلا بعد شهر. وقد استقال أو تم فصل جميع المعلمين المتورطين بعد كشف الحادثة.

أما ديبورا كانيبي، فستُعرض قضيتها على المحاكمة المقررة في حزيران المقبل، حيث تواجه التهم ذاتها. (PEOPLE)
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