جهاز "آيباد" تسبب بهبوط طارئ لطائرة.. إليكم ما حصل في الأجواء

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كانت طائرة A380، وعلى متنها 461 راكبًا، قد أقلعت من متجهة إلى يوم الأربعاء 23 نيسان، لكنها اضطرت لتحويل مسارها إلى مطار الدولي في ، بعد حوالي ثلاث ساعات من الإقلاع.وصرّح متحدث باسم لوفتهانزا لموقع بيزنس إنسايدر أن الجهاز المتضرر — وهو iPad — أظهر "علامات تشوه واضحة بسبب حركة المقعد"، مما أثار مخاوف تتعلق باحتمال ارتفاع درجة حرارته. وأكدت الشركة أن قرار تحويل الرحلة جاء كإجراء احترازي بحت، مضيفًا: "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".وبعد الهبوط، صعد فريق من "لوفتهانزا تكنيك" إلى الطائرة، حيث فحصوا الجهاز بأمان وأزالوه، قبل أن تواصل الرحلة طريقها إلى ميونيخ. وقد أدى الحادث إلى تأخير إجمالي قدره ثلاث ساعات لرحلة كان من المقرر أن تستغرق 11 ساعة عبر المحيط .يُشار إلى أن بطاريات الليثيوم، المستخدمة في الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، تمثل خطرًا بالغًا إذا تعرضت للثقب أو التلف، حيث يمكن أن تؤدي إلى انفلات حراري قد يسبب اشتعال أو انفجار الجهاز. (news18)