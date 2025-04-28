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منوعات
جهاز "آيباد" تسبب بهبوط طارئ لطائرة.. إليكم ما حصل في الأجواء
Lebanon 24
28-04-2025
|
15:34
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شهدت رحلة تابعة لشركة
لوفتهانزا
تأخيرًا استمر ثلاث ساعات، بعد أن علق جهاز لوحي لأحد الركاب داخل مقعد بدرجة رجال الأعمال، مما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريًا.
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كانت طائرة
إيرباص
A380، وعلى متنها 461 راكبًا، قد أقلعت من
لوس أنجلوس
متجهة إلى
ميونيخ
يوم الأربعاء 23 نيسان، لكنها اضطرت لتحويل مسارها إلى مطار
لوغان
الدولي في
بوسطن
، بعد حوالي ثلاث ساعات من الإقلاع.
وصرّح متحدث باسم لوفتهانزا لموقع بيزنس إنسايدر أن الجهاز المتضرر — وهو iPad — أظهر "علامات تشوه واضحة بسبب حركة المقعد"، مما أثار مخاوف تتعلق باحتمال ارتفاع درجة حرارته. وأكدت الشركة أن قرار تحويل الرحلة جاء كإجراء احترازي بحت، مضيفًا: "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".
وبعد الهبوط، صعد فريق من "لوفتهانزا تكنيك" إلى الطائرة، حيث فحصوا الجهاز بأمان وأزالوه، قبل أن تواصل الرحلة طريقها إلى ميونيخ. وقد أدى الحادث إلى تأخير إجمالي قدره ثلاث ساعات لرحلة كان من المقرر أن تستغرق 11 ساعة عبر المحيط
الأطلسي
.
يُشار إلى أن بطاريات الليثيوم، المستخدمة في الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، تمثل خطرًا بالغًا إذا تعرضت للثقب أو التلف، حيث يمكن أن تؤدي إلى انفلات حراري قد يسبب اشتعال أو انفجار الجهاز. (news18)
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