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فيديو.. كنغر شارد يتسبب بأزمة مرورية في أميركا

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:28
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تسببت أنثى كنغر شاردة تدعى "شيلا" في إغلاق جزء من طريق سريع في ولاية ألاباما، الثلاثاء، قبل أن يتمكن عناصر من شرطة الولاية ومالكها من السيطرة عليها.


وقالت وكالة إنفاذ القانون في ألاباما إن أنثى الكنغر شوهدت وهي تقفز على جانب الطريق السريع "إنترستيت 85" في مقاطعة ماكون، الواقعة بين مدينتي مونتغومري وأوبرن.

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وأدى الحادث إلى تعطيل حركة المرور، واضطر رجال الشرطة لإغلاق الاتجاهين من الطريق السريع حفاظا على سلامة السائقين. وقال الكابتن جيريمي بوركيت من الوكالة إن مالك الكنغر بالتعاون مع الشرطة تمكن من الإمساك به.

وقال قائد شرطة مقاطعة ماكون، أندريه برونسون، في بث مباشر على فيسبوك أثناء الإمساك بالحيوان: "عندما قال لي أحدهم إن هناك كنغرا لم أصدق، ولم يصدقه أحد، لكنني أنظر إليه الآن".


واستخدم صاحب الحيوان سهما مخدرا لتهدئة الكنغر. وأظهر فيديو قائد الشرطة الكنغر المخدر وهو يحمل إلى مركبة لإعادته إلى موطنه. وتم الإمساك بالحيوان على جانب الطريق بين توسكيجي وأوبرن، وفقا لما ذكره قائد الشرطة.

وقال: "نرى هنا كل شيء ممكن".

وقال صاحب أنثى الكنغر، باتريك ستار، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن اسمها "شيلا" وإنها هربت من قفصها.

وأضاف: "هي الآن في المنزل بأمان. استيقظت. لم تعد مخدرة. تأكل وتشرب ولم تصب بأي أذى".

وأشار إلى أن أنثى الكنغر تلقت العلاج في كلية الطب البيطري بجامعة أوبرن. (سكاي نيوز)
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