فيديو.. كنغر شارد يتسبب بأزمة مرورية في أميركا

Runaway Roo: Kangaroo now safe after hopping down Interstate 85 in Alabama. Read more here — https://t.co/y6LQ60jBCS

Video Credit: Michael Gibney, Facebook pic.twitter.com/YAXx6wPBMH — WRBL News 3 (@wrblnews3) April 29, 2025

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تسببت أنثى كنغر شاردة تدعى "شيلا" في إغلاق جزء من طريق سريع في ، الثلاثاء، قبل أن يتمكن عناصر من شرطة الولاية ومالكها من السيطرة عليها.وقالت وكالة إنفاذ القانون في إن أنثى الكنغر شوهدت وهي تقفز على جانب "إنترستيت 85" في مقاطعة ، الواقعة بين مدينتي وأوبرن.وأدى الحادث إلى تعطيل حركة المرور، واضطر رجال الشرطة لإغلاق الاتجاهين من الطريق السريع حفاظا على سلامة السائقين. وقال الكابتن بوركيت من الوكالة إن مالك الكنغر بالتعاون مع الشرطة تمكن من الإمساك به.وقال قائد شرطة مقاطعة ماكون، أندريه ، في بث مباشر على أثناء الإمساك بالحيوان: "عندما قال لي أحدهم إن هناك كنغرا لم أصدق، ولم يصدقه أحد، لكنني أنظر إليه الآن".واستخدم صاحب الحيوان سهما مخدرا لتهدئة الكنغر. وأظهر فيديو الكنغر المخدر وهو يحمل إلى مركبة لإعادته إلى موطنه. وتم الإمساك بالحيوان على جانب الطريق بين توسكيجي وأوبرن، وفقا لما ذكره قائد الشرطة.وقال: "نرى هنا كل شيء ممكن".وقال صاحب أنثى الكنغر، ، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن اسمها "شيلا" وإنها هربت من قفصها.وأضاف: "هي الآن بأمان. استيقظت. لم تعد مخدرة. تأكل وتشرب ولم تصب بأي أذى".وأشار إلى أن أنثى الكنغر تلقت العلاج في بجامعة أوبرن. (سكاي نيوز)