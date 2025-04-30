جريمة مروعة في مصر.. اقدم على قتل جاره لهذا السبب

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(اليوم السابع)

قضت الدائرة "31" جنايات في مصر، بإجماع الآراء، بإعدام جزار لاتهامه بقتل جاره بسكين فى الشارع بمنطقة الوراق .وكشفت التحقيقات، أن "مصطفي .س" جزار ـ في 25 حزيران 2024، بدائرة مركز قسم الوراق بالجيزة، قتل عمدًا المجنى عليه " "، مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، إذ عقد وبيت النية مزمعا على الخلاص منه، وأعد لتلك الغاية سلاحا أبيض "سكين" وتحين مروره عند انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة المراقبة بمسرح الجريمة، بأن تهيأ له الفرصة بمرور المجني عليه منفردًا بالطريق.واوضحت التحقيات، أن المتهم انقض على المجني عليه ضربا وطعنا ما تسبب في إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا قتله .واعترف الجزار المتهم بالتحقيقات ، أنه على إثر خلاف سابق بينه والمجنى عليه نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدي على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" مُحدثا إصابته التي أودت بحياته.