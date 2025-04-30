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منوعات
جريمة مروعة في مصر.. اقدم على قتل جاره لهذا السبب
Lebanon 24
30-04-2025
|
13:00
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قضت الدائرة "31" جنايات
الجيزة
في مصر، بإجماع الآراء، بإعدام جزار لاتهامه بقتل جاره بسكين فى الشارع بمنطقة الوراق .
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وكشفت التحقيقات، أن "مصطفي .س" جزار ـ في 25 حزيران 2024، بدائرة مركز قسم الوراق بالجيزة، قتل عمدًا المجنى عليه "
حسن م
"، مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، إذ عقد
العزم
وبيت النية مزمعا على الخلاص منه، وأعد لتلك الغاية سلاحا أبيض "سكين" وتحين مروره عند انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة المراقبة بمسرح الجريمة، بأن تهيأ له الفرصة بمرور المجني عليه منفردًا بالطريق.
واوضحت التحقيات، أن المتهم انقض على المجني عليه ضربا وطعنا ما تسبب في إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا قتله
مع سبق الإصرار والترصد
.
واعترف الجزار المتهم بالتحقيقات ، أنه على إثر خلاف سابق بينه والمجنى عليه نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدي على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" مُحدثا إصابته التي أودت بحياته.
(اليوم السابع)
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