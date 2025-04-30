Advertisement

منوعات

جريمة مروعة في مصر.. اقدم على قتل جاره لهذا السبب

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:00
A-
A+


Doc-P-1353996-638816351910258405.jpg
Doc-P-1353996-638816351910258405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة في مصر، بإجماع  الآراء، بإعدام جزار لاتهامه بقتل جاره بسكين فى الشارع بمنطقة الوراق .
Advertisement

وكشفت التحقيقات، أن  "مصطفي .س" جزار ـ في 25 حزيران 2024، بدائرة مركز قسم الوراق بالجيزة، قتل عمدًا المجنى عليه "حسن م"، مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، إذ عقد العزم وبيت النية مزمعا على الخلاص منه، وأعد لتلك الغاية سلاحا أبيض "سكين" وتحين مروره عند انقطاع الكهرباء وتعطل أجهزة المراقبة بمسرح الجريمة، بأن تهيأ له الفرصة بمرور المجني عليه  منفردًا بالطريق.
واوضحت التحقيات، أن المتهم انقض على المجني عليه ضربا وطعنا ما تسبب في إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وجروح قطعية في مختلف أنحاء جسده والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا قتله مع سبق الإصرار والترصد.
واعترف الجزار المتهم بالتحقيقات ، أنه على إثر خلاف سابق بينه والمجنى عليه نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدي على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" مُحدثا إصابته التي أودت بحياته.
 (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة في مصر.. قتل زوجته لهذا السبب
lebanon 24
01/05/2025 03:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات مالية.. جريمة قتل في مصر
lebanon 24
01/05/2025 03:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في مصر.. شاب يقتل والدته
lebanon 24
01/05/2025 03:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شخص إثر مشاجرة في مصر
lebanon 24
01/05/2025 03:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:30 | 2025-04-30
10:43 | 2025-04-30
09:07 | 2025-04-30
07:55 | 2025-04-30
06:22 | 2025-04-30
03:59 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24