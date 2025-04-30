حريق كبير في شقق سكنية في مصر.. ماذا عن عدد الاصابات؟

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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت المختصة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)