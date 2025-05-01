توقف خطوط أكثر قطارات اليابان ازدحاماً بسبب ثعبان!

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توقفت حركة قطارات "شينكانسن"، أكثر خطوط القطارات السريعة ازدحاما في ، مؤقتا أمس الأربعاء بعد أن تسبب ثعبان في انقطاع الكهربائي بين وأوساكا.ووقعت الحادثة في الساعة 5:25 مساء بين محطتي مايبارا وجيفو هاشيما، عندما تسلق ثعبان طوله متر واحد عمود كهرباء واتصل بخطوط الكهرباء العلوية، مما أدى إلى قصر إمدادات الكهرباء.وبحسب صحيفة "الغارديان" تسبب هذا الاضطراب في تقطع السبل بمئات الركاب، على الرغم من بقاء الطاقة سليمة داخل القطارات، مع استمرار عمل الأضواء وتكييف الهواء.وتم حل مشكلة الانقطاع بعد حوالي ساعة ونصف الساعة، حيث استؤنفت الخدمات بعد الساعة السابعة مساءً.وكان توقيت الحادث مشكلة بشكل خاص؛ لأنه يتزامن مع بداية الأسبوع الذهبي، وهي فترة عطلة وطنية في اليابان، ومعرض أوساكا إكسبو 2025 الجاري، والذي جلب المزيد من الركاب إلى المدينة.ويقوم خط شينكانسن، الذي يربط طوكيو وناغويا وأوساكا، بتشغيل أكثر من 370 قطارا يوميا، ويحمل حوالي 430 ألف مسافر. وتشتهر هذه الشبكة بدقة مواعيدها، حيث تصل القطارات في متوسط 1.6 دقيقة من الوقت المقرر لها.وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها الزواحف في تأخير رحلات قطار شينكانسن. ففي أبريل 2022، تسبب ثعبان يبلغ طوله 40 سم داخل عربة قطار بين ناغويا وطوكيو في تأخير لمدة 17 دقيقة عندما لم يتمكن الموظفون من تحديد مكان الزاحف.وفي عام 2009، وقعت حادثة مماثلة عندما تسلق ثعبان خطوط الكهرباء بين طوكيو وفوكوشيما؛ ما تسبب في انقطاع آخر للكهرباء، وتوقف القطارات.يذكر أن قطارات شينكانسن نقلت أكثر من 7 مليارات مسافر منذ ظهورها لأول مرة في عام 1964، وتتمتع بسجل سلامة مثالي، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات.